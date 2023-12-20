В Калифорнии разрешили пить сточные воды

Совет по контролю за водными ресурсами штата принял решение разрешить использование в Калифорнии канализационной воды как питьевой после соответствующей очистки. Об этом пишет The New York Times.

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Чиновники проголосовали за разрешение очищать сточные воды из душевых и туалетов из-за постоянных засух. Подобные нормы уже действуют в Колорадо.

«В Сан-Диего, Лос-Анджелесе и Санта-Кларе ведется подготовка к строительству систем очистки, которые смогут снабжать питьевой водой сотни тысяч домохозяйств», — отмечается в статье.

Издание напомнило, что во многих засушливых районах на западе США очищенные сточные воды уже используются для орошения или для пополнения подземных водоносных горизонтов, где они дополнительно очищаются по мере просачивания через почву. Однако идея подавать очищенные сточные воды в дома долгое время не находила поддержки ни среди населения, ни среди чиновников.

Сейчас принятие такого решения стало возможно на фоне появления новых достижений в области технологий очистки воды и нарушения водоснабжения в Калифорнии, самом густонаселенном штате страны, говорится в статье.

«Это часть усилий штата по поиску инновационных решений проблем, связанных с экстремальными погодными условиями, вызванными изменением климата», — заявил председатель совета по водным ресурсам Э. Хоакин Эскивель.

Ранее аномальная засуха в штате Луизиана привела к обмелению реки Миссисипи и ослаблению ее потока, в результате чего в водную артерию начала проникать соленая вода из Мексиканского залива. Это поставило под угрозу снабжение Нового Орлеана, а также соседних населенных пунктов.