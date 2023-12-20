Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по Карабаху

Пашинян отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, где она рассказала о попытках Еревана дезавуировать соглашения 2020 года об урегулировании конфликта вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Пашинян в ответ предложил МИД РФ перечитать заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. «Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?», — заявил он. Lenta.ru