Эмир Кувейта принял отставку правительства

В среду эмир Кувейта принес присягу перед Национальным собранием - однопалатным парламентом страны. Шейх Машааль стал преемником шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, умершего 16 декабря. Согласно Конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он может приступить к власти только после принесения присяги в парламенте.