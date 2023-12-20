Генсек ОДКБ посетит Ереван 21 декабря

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов посетит Ереван 21 декабря, где встретится с главой МИД Армении Араратом Мирзояном для обсуждения итогов состоявшегося в Минске саммита организации. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении.