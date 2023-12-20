В МИД КНР выразили надежду на углубление сотрудничества с РФ в 2024 году

"В следующем году Китай и Россия отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений, начнутся российско-китайские Годы культуры (2024-2025 годы - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы ожидаем <…> углубления сотрудничества между двумя странами, расширения культурных и региональных обменов и увеличения пользы для двух стран и народов".