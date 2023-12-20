Жители США заявили о «пессимистичном» отношении к будущему
66% американцев «пессимистично» относятся к будущему. Об этом свидетельствуют данные Всеамериканского экономического исследования CNBC.
Старший репортер по экономике финансового телеканала CNBC Стив Лисман, представляя результаты исследования, отметил, что такие пессимистичные настроения являются рекордными за 17-летнюю историю наблюдений.
При этом оптимистично смотрят в будущее всего 15% американцев, принявших участие в опросе.
Ранее стало известно, что рейтинг одобрения работы президента Соединенных Штатов Джо Байдена среди американцев опустился до очередного антирекорда. В исследовании университета Monmouth отмечается, что 61% респондентов не одобрил работу Байдена. Это самый низкий уровень с момента его вступления в должность.
Рейтинг одобрения американского президента снижается среди всех политических групп: уважение к нему теряют нейтральные избиратели, демократы и республиканцы, подчеркнули социологи.