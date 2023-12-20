FT: Индия обеспокоена деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок, которые подстрекают к насилию. Такое мнение глава правительства южноазиатской республики выразил в интервью газете Financial Times в связи с утверждениями Вашингтона о причастности индийской стороны к якобы планировавшемуся убийству сикхского сепаратиста на американской территории.

Ранее FT проинформировала со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к данному заговору. Гупта был задержан в Чехии 30 июня, и по утверждению американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника, имя и должность которого не раскрываются.