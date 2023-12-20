FT: Индия обеспокоена деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок, которые подстрекают к насилию. Такое мнение глава правительства южноазиатской республики выразил в интервью газете Financial Times в связи с утверждениями Вашингтона о причастности индийской стороны к якобы планировавшемуся убийству сикхского сепаратиста на американской территории.

FT: Индия обеспокоена деятельностью базирующихся за рубежом экстремистских группировок
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Индия "глубоко обеспокоена деятельностью некоторых экстремистских группировок, базирующихся за рубежом", отметил Моди. По словам премьера, "эти элементы, прикрываясь свободой выражения мнений, занимались запугиванием и подстрекательством к насилию".

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Ранее FT проинформировала со ссылкой на источники, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов на американской территории и выразили Нью-Дели обеспокоенность в связи с предполагаемой причастностью Индии к этому инциденту. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к данному заговору. Гупта был задержан в Чехии 30 июня, и по утверждению американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника, имя и должность которого не раскрываются.

"Если кто-то предоставит нам какую-либо информацию, мы обязательно ее изучим", проверим все изложенное, подчеркнул Моди, отметив "приверженность верховенству закона". "Нам необходимо признать тот факт, что мы живем в эпоху многополярности, - сказал Моди. - Мир взаимосвязан и взаимозависим. Эта реальность заставляет нас признать, что абсолютное согласие по всем вопросам не может быть предпосылкой сотрудничества".

Несмотря на давление Запада, 73-летний Моди продвигает, как указывает издание, прагматичную внешнюю политику, руководствуясь "национальными интересами", развивая отношения с Россией.

FT анонсирует публикацию в четверг расширенной версии материала о Нарендре Моди с изложением его интервью.

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Нарендра Моди