Украине передали безалкогольное пиво в качестве гумпомощи

Украина получила безалкогольное пиво в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на украинское издание «УНИАН».

Передать пиво решила датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group. Всего в грузе находится 24 тысячи банок безалкогольного напитка: общий вес составляет около 9 тонн, а общая стоимость — около 49 тысяч гривен (порядка 1,3 тысяч долларов). Как именно будет распределяться пиво по нуждающимся в публикации не уточняется.

Под постом украинцы высмеяли как внешний вид, так и предназначение подобной помощи. Отметили и надпись на банке: «Fun zero» («веселый ноль»). Некоторые и вовсе предложили сперва оценить срок годности продукта, а после уже раздавать банки.