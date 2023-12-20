Spiegel: у Литвы нет денег на содержание немецких солдат у границ с Россией

У правительства Литвы оказалось недостаточно средств для финансирования немецких военных, которые размещены на российско-литовской границе. Теперь стране придется искать дополнительные источники финансирования. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Spiegel: у Литвы нет денег на содержание немецких солдат у границ с Россией
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«Поскольку работы теперь будут несколько масштабнее, чем планировалось изначально, нам придется искать дополнительные источники финансирования», — передает издание слова Анушаускаса.

Для Литвы на ближайшие два года является огромной проблемой финансирование инфраструктуры.

Издание пишет, что страна заложила 600 млн евро в свой бюджет на расходы по инфраструктуре для немецких военных, размещенных на российско-литовской границе. Это было запланировано еще летом прошлого года. Но с учетом размещения данной бригады на постоянной основе эта сумма является слишком низкой.

Отмечается, что Берлину пока неясно, сколько по финансированию будет обходиться литовская бригада. Затраты на их установку оцениваются в размере пяти млрд евро. Кроме того, неизвестно, откуда страна возьмет деньги на инфраструктуру и материалы для солдат. А также на транспортные расходы, иностранные пособия, на строительство и содержание школ и детских садов. В бюджете, который заложен на 2024 год, об этих вещах не говорится.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ложные слова НАТО о том, что они не расширяются. По его словам, в 1991 году альянс заявил о не расширении на восток. На что Путин ответил «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются».

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