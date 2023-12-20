Активисты пошли на экскурсию в Капитолий ради акции в поддержку Газы

Полиция американского Капитолия арестовала десятки активистов, которые 19 декабря провели демонстрацию за постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекращение помощи США Израилю. Об этом сообщает The Washington Post.

Чтобы попасть на территорию Капитолия (там заседает Конгресс США), группа активистов заказала экскурсию, которая включает доступ в Ротонду Капитолия. Именно там они устроили акцию после того, как экскурсия завершилась.

Около 60 протестующих были арестованы в соответствии с законом округа Колумбия, который запрещает скопления людей, создание препятствий или неудобств на территории Капитолия.

Как рассказал представитель полиции Капитолия Тим Барбер, полицейские знали о плане группы совершить экскурсию ради акции протеста.

«Проведение демонстраций внутри зданий Конгресса противоречит закону, поэтому мы привлекли дополнительных офицеров, чтобы они были готовы к тому моменту, когда произойдет нарушение», — рассказал он.

По словам организаторов акции, среди протестующих было более 80 лидеров общественных организаций, которые объединились вокруг требований о прекращении огня, а также о прекращении американского финансирования Израиля.

«С 7 октября мои дни начинаются и заканчиваются слезами из-за беззащитных, невинных людей в секторе Газа — мужчин, женщин и детей, живущих в постоянном страхе, осознающих, что любой момент может стать для них последним», — заявила на акции протеста Захра Биллу, глава одного из офисов Совета по американо-исламским отношениям.

Единственным решением, способным остановить гуманитарный кризис в Газе, она назвала немедленное прекращение огня.