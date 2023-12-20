Активисты пошли на экскурсию в Капитолий ради акции в поддержку Газы
Полиция американского Капитолия арестовала десятки активистов, которые 19 декабря провели демонстрацию за постоянное прекращение огня в секторе Газа и прекращение помощи США Израилю. Об этом сообщает The Washington Post.
Чтобы попасть на территорию Капитолия (там заседает Конгресс США), группа активистов заказала экскурсию, которая включает доступ в Ротонду Капитолия. Именно там они устроили акцию после того, как экскурсия завершилась.
Около 60 протестующих были арестованы в соответствии с законом округа Колумбия, который запрещает скопления людей, создание препятствий или неудобств на территории Капитолия.
Как рассказал представитель полиции Капитолия Тим Барбер, полицейские знали о плане группы совершить экскурсию ради акции протеста.
«Проведение демонстраций внутри зданий Конгресса противоречит закону, поэтому мы привлекли дополнительных офицеров, чтобы они были готовы к тому моменту, когда произойдет нарушение», — рассказал он.
По словам организаторов акции, среди протестующих было более 80 лидеров общественных организаций, которые объединились вокруг требований о прекращении огня, а также о прекращении американского финансирования Израиля.
«С 7 октября мои дни начинаются и заканчиваются слезами из-за беззащитных, невинных людей в секторе Газа — мужчин, женщин и детей, живущих в постоянном страхе, осознающих, что любой момент может стать для них последним», — заявила на акции протеста Захра Биллу, глава одного из офисов Совета по американо-исламским отношениям.
Единственным решением, способным остановить гуманитарный кризис в Газе, она назвала немедленное прекращение огня.
Ранее на Капитолийском холме прошло несколько масштабных акций протеста, связанных с войной Израиля и палестинского движения ХАМАС. Протест в ротонде офисного здания Cannon House в октябре привел к ограничению доступа в Капитолий и к примерно 300 арестам.