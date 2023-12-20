«Репортеры без границ» не объяснили, почему в докладе о погибших нет российских военкоров

«Репортеры без границ» не объяснили отсутствие в докладе о погибших российских военкоров
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) отказалась объяснить отсутствие в списке журналистов, погибших на Украине в 2023 году, военкоров Ростислава Журавлева и Бориса Максудова. Об этом пишет РИА Новости.
Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля из-за прицельного удара Вооруженных сил Украины по группе сотрудников СМИ, нанесенного с помощью кассетных боеприпасов. Военкор «России 24» Борис Максудов получил смертельное ранение 22 ноября, когда группа журналистов работала над репортажем об украинских обстрелах гражданских объектов в Запорожской области. Тогда журналисты также были целенаправленно атакованы с беспилотника.
«Репортерами без границ» ежегодно публикуется доклад, в котором содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистах. Имена Ростислава Журавлева и Бориса Максудова в него не включены.
После публикации доклада РИА Новости направило в организацию запрос на комментарий. Пресс-секретарь Элена Гарсиа сначала пообещала перенаправить его сотруднику, отвечающему за регион Россия и Восточная Европа, но затем несколько дней подряд заявляла, что «все заняты».
После чего Элена Гарсиа вообще отказалась комментировать ситуацию.
«Мы не даем комментарии такому типу СМИ. Это противоречит нашей редакционной политике», — заявила она, отказавшись уточнять, о каком типе средств массовой информации идет речь.