«Репортеры без границ» не объяснили, почему в докладе о погибших нет российских военкоров

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) отказалась объяснить отсутствие в списке журналистов, погибших на Украине в 2023 году, военкоров Ростислава Журавлева и Бориса Максудова. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля из-за прицельного удара Вооруженных сил Украины по группе сотрудников СМИ, нанесенного с помощью кассетных боеприпасов. Военкор «России 24» Борис Максудов получил смертельное ранение 22 ноября, когда группа журналистов работала над репортажем об украинских обстрелах гражданских объектов в Запорожской области. Тогда журналисты также были целенаправленно атакованы с беспилотника.

«Репортерами без границ» ежегодно публикуется доклад, в котором содержится информация о погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистах. Имена Ростислава Журавлева и Бориса Максудова в него не включены.

После публикации доклада РИА Новости направило в организацию запрос на комментарий. Пресс-секретарь Элена Гарсиа сначала пообещала перенаправить его сотруднику, отвечающему за регион Россия и Восточная Европа, но затем несколько дней подряд заявляла, что «все заняты».

После чего Элена Гарсиа вообще отказалась комментировать ситуацию.