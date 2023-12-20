Зеленскому направили новую петицию с требованием мобилизовать депутатов

На сайте Владимира Зеленского появилась новая петиция с требованием мобилизовать чиновников и депутатов. Автор петиции Вячеслав Василенко заявил, что в украинском законодательстве существуют пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации.

В петиции подчеркивается, что военнообязанные народные депутаты Украины не подлежат призыву из-за брони госорганами и органами местного самоуправления.

«Такие обстоятельства нарушают принцип равенства перед законом и провоцируют социальную напряженность», - отмечается в документе.

Автор петиции подчеркнул, что СМИ часто сообщают о нехватке военнослужащих в украинской армии. Мобилизация народных депутатов и госслужащих разных уровней «помогла бы выровнять условия».

Василенко напомнил, что в Верховную раду были внесены два законопроекта, касающиеся мобилизации депутатов и чиновников, но из-за «специфического» графика заседаний Рады невозможно определить, когда они будут рассмотрены. В связи с этим автор петиции призвал Зеленского сделать рассмотрение этих законопроектов неотложным.

Ранее другая петиция с требованием мобилизовать украинских депутатов набрала 25 тысяч голосов. Это сделало ее обязательной для рассмотрения главой государства.