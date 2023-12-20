«Киевстар» объяснил новый сбой в работе

Украинский оператор связи «Киевстар» объяснил сбой в работе сетей стабилизационными работами. Об этом говорится в сообщении компании в соцсетях.

«Сеть сейчас на стабилизации после масштабной хакерской атаки, поэтому все еще могут возникать кратковременные сложности в работе услуг», — отмечает оператор.

Ранее абоненты «Киевстара» пожаловались на проблемы со связью в ряде городов, напоминает RT. Неполадки возникли в том числе в Одессе и Львове. На минувшей неделе оператор сообщал о сбое на фоне хакерской атаки.