Си Цзиньпин: развитие отношений с РФ отвечает интересам народов двух стран

Си Цзиньпин: развитие отношений с Россией отвечает интересам народов двух стран
Развитие российско-китайских отношений отвечает интересам народов двух стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
«Поддержание и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор обеих стран, основанный на фундаментальных интересах наших народов», — цитирует его ТАСС.
Си Цзиньпин указал, что Китай поддерживает российский народ на выбранном им пути развития.
Ранее Мишустин заявил, что Москва дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Пекином.