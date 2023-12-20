Пока вы спали: принятие резолюции РФ в ГА ООН и решение Трампа по поводу выборов

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ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Москвой резолюцию об осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, сообщает ТАСС.

Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против. Среди проголосовавших против были представители Канады, США, Украина и Япония. В пользу высказались Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

Документ был подготовлен Россией в соавторстве с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией и Сирией.

Источник: ЕС не отменит санкции против РФ после завершения боев на Украине

Европейский союз не отменит ограничительные меры в отношении России даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

По его словам, проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений. Для этого в Совете Евросоюза должно быть принято единогласное решение.

При этом достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом.

Трамп намерен обжаловать решение суда Колорадо о его отстранении от участия в выборах

Команда бывшего американского лидера Дональда Трампа считает ошибочным решение Верховного суда штата Колорадо об отстранении политика от участия в местных выборах и будет его обжаловать, сообщает ТАСС.

Указывается, что Верховный суд Колорадо принял полностью ошибочное решение. В скором времени будет подана апелляция в Верховный суд США на это «недемократичное решение».

Представители Трампа уверены в том, что Верховный суд встанет на сторону политика и отменит решение суда Колорадо.

Байден утверждает, что Трамп согласен с Москвой по многим вопросам

Американский лидер Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп по многим вопросам согласен с Россией, сообщает ТАСС.

По словам президента, экс-лидер США «поддержал своего старого приятеля [Владимира] Путина». Байден напомнил, что Трамп процитировал российского президента.

Цитата была о том, что события в США «показывают всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Bloomberg: мир может на несколько недель лишиться торгового судоходства в Красном море

Мировое судоходство готовится к отказу от маршрутов через Красное море, сообщает ТАСС.

Речь идет о нескольких неделях из-за участившихся ударов по кораблям йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Несмотря на усилия Вашингтона по защите коммерческих судов от атак, перевозчики считают, что планы США и его союзников будут провалены.