Депутат Рады Кучеренко: оценки украинских энергетиков "вгоняют в ступор"

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил о надвигающейся на Украину энергетической катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кучеренко, оценки украинских энергетиков по поводу состояния энергетического рынка страны "вгоняют в ступор". В качестве примера депутат процитировал энергетика Юрия Сакву, который до этого говорил, что энергетический рынок Украины уже пятый год подряд держит вектор на "неконтролируемый финансовый хаос". В будущем это может разрушить "технологический процесс", подчеркнул Саква. "Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров", - резюмировал Кучеренко. До этого глава местной областной администрации Сергей Лысак сообщал, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры.