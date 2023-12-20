Премьер РФ Мишустин проводит встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин проводит в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости. 18 декабря Мишустин прибыл с визитом в Китай. До этого в пресс-службе кабмина РФ сообщили, что Мишустин проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. Согласно имеющимся планам, в Пекине пройдет 28-й регулярная встреча глав правительств двух стран. Ожидается, что во время переговоров с Си Цзиньпином и Ли Цяном будет рассмотрено развитие российско-китайских отношений с акцентом на гуманитарные и межрегиональные обмены. Особое внимание стороны уделят расширению торгового сотрудничества и продвижению совместных крупных проектов. Будет подписан ряд документов, включая совместное коммюнике.