Власти Соединенных Штатов отказали Киеву в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о «зверствах» Советского Союза во время Второй мировой войны, сообщает Huffington Post.

Минувшей осенью представительство Украины при ООН обратилось к коллегам из США с просьбой помочь с продвижением этой резолюции. Как считает Киев, одна должна была подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев». В Вашингтоне ответили: «сейчас неподходящее время», пишет издание.

Предложение было отклонено по «неясным причинам». Однако, по словам неназванного американского чиновника, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах.

«Это цена нашей односторонней политики [в секторе Газа]», — отметил он.

Представитель украинской миссии отказался комментировать инцидент и то, наносит ли политика Америки в Газе общий ущерб их делу. Другой дипломат заявил, что Киев отверг предложение о праздновании Второй мировой войны.

Луи Шарбонно, директор правозащитной группы Human Rights Watch при ООН, назвал это несоответствие поразительным.