СМИ: США "отшили" Украину в ООН
Власти Соединенных Штатов отказали Киеву в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее ООН о «зверствах» Советского Союза во время Второй мировой войны, сообщает Huffington Post.
Минувшей осенью представительство Украины при ООН обратилось к коллегам из США с просьбой помочь с продвижением этой резолюции. Как считает Киев, одна должна была подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев». В Вашингтоне ответили: «сейчас неподходящее время», пишет издание.
Предложение было отклонено по «неясным причинам». Однако, по словам неназванного американского чиновника, поддержка США действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах.
«Это цена нашей односторонней политики [в секторе Газа]», — отметил он.
Представитель украинской миссии отказался комментировать инцидент и то, наносит ли политика Америки в Газе общий ущерб их делу. Другой дипломат заявил, что Киев отверг предложение о праздновании Второй мировой войны.
Луи Шарбонно, директор правозащитной группы Human Rights Watch при ООН, назвал это несоответствие поразительным.
«Итоги голосования США в ООН продемонстрировали двойные стандарты в приверженности Вашингтона законам войны. Он справедливо поддерживает осуждение зверств России на Украине и Хамаса в Израиле. Но это не повлияло на зверства Израиля», — указал он.