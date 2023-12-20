Израиль предложил ХАМАС взять паузу в боях на одну неделю

Власти Израиля предложили палестинскому движению ХАМАС остановить боевые действия на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

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Уточняется, что глава израильского «Моссада» Давид Барнеа предложил способ возобновить переговоры с ХАМАС, чтобы освободить примерно 40 пленных. В их числе — женщины, мужчины старше 60, а также люди, которым необходима медицинская помощь.