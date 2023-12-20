Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия на неделю

Власти Израиля предложили палестинскому движению ХАМАС остановить боевые действия на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Израиль предложил ХАМАС взять паузу в боях на одну неделю
© Israel Defense Forces / Reuters

Уточняется, что глава израильского «Моссада» Давид Барнеа предложил способ возобновить переговоры с ХАМАС, чтобы освободить примерно 40 пленных. В их числе — женщины, мужчины старше 60, а также люди, которым необходима медицинская помощь.

Ранее стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от любых переговоров по обмену заложниками во время военных действий.

Нетаньяху подтвердил, что посылал главу "Моссад" в Европу для переговоров по заложникам

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