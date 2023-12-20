В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО

Военные учения Североатлантического альянса за последние два года увеличились более, чем в три раза, количество их участников более, чем в пять раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

По его словам, сегодня численность развернутых на ротационной основе контингентов передового присутствия НАТО в Восточной Европе превышает 32 тысячи человек, в том числе в Польше и странах Балтии – 20 тысяч. Продолжают расти и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса. Только за последние два года в указанных странах ежегодное количество учений вооруженных сил НАТО выросло с 20 до 75, а состав их участников увеличился с 34 тысяч до 180 тысяч человек.

Как указал Вольфович, сегодняшнюю ситуацию в Восточно-Европейском регионе можно оценить, как крупнейший военно-политический кризис со времен Второй мировой войны, в котором Украина стала разменной монетой непомерных амбиций США и их союзников. Отмечается, что главным направлением действий НАТО как в военной, так и в политико-дипломатической сферах является сдерживание России, а в более долгосрочной перспективе – Китая и его союзников.

Это, по словам государственного секретаря, подтверждается результатами прошедшего прошлым летом в Вильнюсе саммита НАТО, в ходе которого были утверждены новые планы применения группировок войск альянса на восточном направлении, а также увеличена численность контингента сил реагирования высокой готовности с 40 до 300 тысяч человек.