Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в первичных выборах в штате

Верховный суд штата Колорадо постановил, что экс-президент США Дональд Трамп, собирающийся участвовать в выборах главы государства в 2024 году, не может принимать участие в местных праймериз Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Суд мотивировал свое решение третьей статьей 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает бывшим чиновникам, участвовавшим в «мятеже или восстании против государства», избираться на государственные посты без одобрения обеих палат американского конгресса. Оно связано с тем, что в настоящий момент Трамп проходит фигурантом по делу о штурме Капитолия и вмешательстве в выборы 2020 года. Его подозревают в сговоре с целью обмана американского правительства, вмешательстве в официальные процедуры и сговоре против прав. Бывший президент свою вину отрицает.

Решение распространяется только на территорию штата Колорадо. Постановление не вступит в законную силу до 4 января. До этого дня у Трампа есть возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

В избиркоме Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января — установленного законом крайнего срока для составления списка кандидатов на праймериз Республиканской партии. В предвыборном штабе Трампа уже назвали решение ошибочным и подчеркнули, что оно будет обжаловано.