Сенаторы США не смогли согласовать сделку для помощи Украине

Сенату в США пока не удалось согласовать сделку по ужесточению законодательства о мигрантах и защите американской границы с Мексикой, чтобы выделить военную помощь Украине. Тема обсуждения оказалась слишком сложной, поэтому работа над этим продолжится в январе, сообщил лидер демократов в верхней палате американского Конгресса Чак Шумер на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границы, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — объяснил Шумер. Он выразил надежду, что стороны смогут договориться после новогодних праздников.