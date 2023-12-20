Сунак обсудил с новым премьером Польши ситуацию на Украине

Глава кабмина Великобритании Риши Сунак обсудил с новым польским премьер Дональдом Туском ситуацию вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Сунак обсудил с новым премьером Польши ситуацию на Украине
© ТАСС

Они прокомментировали продолжающуюся российскую спецоперацию, указав, что Лондон и Варшава являются двумя ближайшими партнерами и защитниками Украины.

Главы правительства также приветствовали тесное двустороннее сотрудничество в сферах безопасности, обороны и промышленности между странами, условившись продолжать его «в целях обеспечения национальной и европейской безопасности и общего процветания».

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