Сунак обсудил с новым премьером Польши ситуацию на Украине
Глава кабмина Великобритании Риши Сунак обсудил с новым польским премьер Дональдом Туском ситуацию вокруг Украины, сообщает ТАСС.
Они прокомментировали продолжающуюся российскую спецоперацию, указав, что Лондон и Варшава являются двумя ближайшими партнерами и защитниками Украины.
Главы правительства также приветствовали тесное двустороннее сотрудничество в сферах безопасности, обороны и промышленности между странами, условившись продолжать его «в целях обеспечения национальной и европейской безопасности и общего процветания».
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