Сунак обсудил с новым премьером Польши ситуацию на Украине

Они прокомментировали продолжающуюся российскую спецоперацию, указав, что Лондон и Варшава являются двумя ближайшими партнерами и защитниками Украины.

Главы правительства также приветствовали тесное двустороннее сотрудничество в сферах безопасности, обороны и промышленности между странами, условившись продолжать его «в целях обеспечения национальной и европейской безопасности и общего процветания».