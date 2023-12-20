Нетаньяху подтвердил, что посылал главу "Моссад" в Европу для переговоров по заложникам

"В последнее время я дважды отправлял главу "Моссад" в Европу, чтобы ускорить процесс освобождения заложников. Я не пожалею усилий в этом вопросе, необходимо вернуть их всех", - заявил Нетаньяху на встрече с представителями семей похищенных, которая состоялась в комплексе Минобороны Израиля в Тель-Авиве, сообщила канцелярия премьера.