Мишустин встретится в Пекине с Си Цзиньпином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает двухдневный рабочий визит в Пекин. Сегодня он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ожидается, что они рассмотрят развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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Это уже третья встреча Мишустина с Си Цзиньпином за этот год. В марте лидер Китая приезжал в Москву с государственным визитом, он не только провел переговоры на высшем уровне, но и побеседовал с главой российского кабмина.

В мае Мишустин посещал КНР, в его программе были поездки в Пекин и Шанхай. В столице Китая его в том числе принял Си Цзиньпин. Тогда они обсуждали развитие многопланового сотрудничества между Москвой и Пекином, в том числе стремительный рост торговли и реализацию совместных проектов. Была в повестке и тема координации двух стран на мировой арене, в том числе совместного противостояния попыткам Запада сохранить глобальное доминирование.

Сейчас встреча пройдет на фоне разрушительного землетрясения, произошедшего в двух провинциях Китая (Ганьсу и Цинхай) в понедельник и унесшего жизни 126 человек. Накануне на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном российский премьер уже заявил, что при необходимости Москва готова оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения.

Итоги правительственных переговоров

В первый день визита Мишустина состоялась 28-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. Повестка дискуссии была обширной: обсуждалось укрепление экономических связей, развитие гуманитарных контактов, наращивание энергетического сотрудничества. Стороны высказались за расширение кооперации в разных сферах, в том числе в автомобилестроении, в добывающем и газохимическом секторах.

Премьеры констатировали, что сейчас российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. По их оценке, дальнейшее развитие сотрудничества отвечает интересам обеих стран.