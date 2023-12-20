ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

В документе странам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры в законодательной сфере, а также в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны. Авторы резолюции выступают осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизм.