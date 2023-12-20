В Тегеране возмутились резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН против Ирана

Направленная против Тегерана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека представляет собой пример двойных стандартов, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Его цитирует агентство ISNA.

«Предложение о резолюции по правам человека против Ирана вынесли некоторые западные страны, в то время как те же самые страны закрывали глаза на военные преступления и геноцид сионистского режима [Израиля] в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в Палестине», — возмутился дипломат.

По словам Канани, сама резолюция крайне политизирована, и сам факт ее существования «обесценивает великую концепцию прав человека».