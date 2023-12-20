В Тегеране возмутились резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН против Ирана

Направленная против Тегерана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека представляет собой пример двойных стандартов, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Его цитирует агентство ISNA.
«Предложение о резолюции по правам человека против Ирана вынесли некоторые западные страны, в то время как те же самые страны закрывали глаза на военные преступления и геноцид сионистского режима [Израиля] в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в Палестине», — возмутился дипломат.
По словам Канани, сама резолюция крайне политизирована, и сам факт ее существования «обесценивает великую концепцию прав человека».
20 декабря Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. В то же время документ поддержали 118 стран, 14 воздержались. РФ готовила резолюцию в соавторстве с десятком стран, среди которых — Китай, Северная Корея, Армения, Зимбабве и ЮАР.