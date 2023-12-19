Лидер демократов США: Сенат не смог согласовать сделку по защите границы
Лидер демократов в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что американским сенаторам ещё не удалось согласовать сделку по ужесточению миграционного законодательства и защите границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Шумера, обсуждаемый вопрос оказался сложнее, чем изначально предполагалось. Он также добавил, что обсуждение сделки продолжится в январе. При этом сделка по укреплению границы США является основной причиной, по которой в конгрессе застрял законопроект о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.
«Хотя мы и достигли значительного прогресса за последнюю неделю по защите границе, все с обеих сторон согласны, что нужно больше времени», — заявил он.
Напомним, что ранее законопроект США о выделении дополнительных финансов на помощь Украине застрял в конгрессе — члены республиканской партии отказались поддерживать инициативу, пока власти страны не улучшат защиту собственной границы.