В США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей

США по-прежнему готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий. В частности, к обсуждению денуклеаризации полуострова, но Пхеньян не принял это предложение, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы уже ранее говорили, что мы были готовы сесть (за стол переговоров) с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы начать говорить о денуклеаризации полуострова», — отметил он.

При этом, по его словам, Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять предложение».

В конце ноября сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чен заявила, что КНДР никогда не сядет за стол переговоров с Соединенными Штатами и не будет возобновлять диалог со страной.