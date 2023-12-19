Мигранты пытались напасть на польских пограничников

Группа недовольных мигрантов дважды пыталась напасть на патруль польской пограничной стражи на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Погранстража Польши.

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«В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сказано в сообщении.

По словам представителей польской погранстражи, нападавшие скрывали свои лица под балаклавами. «К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал», — отметили там.