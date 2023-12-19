В США предупредили об «очень сложной зиме» на Украине
Представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Украину ждёт сложная зима. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Миллер сделал во время брифинга. По его словам, в данный момент администрация США ожидает одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на военную помощь Украине. Миллер подчеркнул, что поддержка Киева остаётся для США «целью и приоритетом», однако Украину всё равно будет ждать «очень сложная зима».
«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», — заявил он.
Ранее Мэттью Миллер заявил, что у США «нет волшебного горшочка» для бесконечной помощи Украине.
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