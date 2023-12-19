В США предупредили об «очень сложной зиме» на Украине

Представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Украину ждёт сложная зима. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США предупредили об «очень сложной зиме» на Украине
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Такое заявление Миллер сделал во время брифинга. По его словам, в данный момент администрация США ожидает одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на военную помощь Украине. Миллер подчеркнул, что поддержка Киева остаётся для США «целью и приоритетом», однако Украину всё равно будет ждать «очень сложная зима».

«Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой», — заявил он.

Ранее Мэттью Миллер заявил, что у США «нет волшебного горшочка» для бесконечной помощи Украине.

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