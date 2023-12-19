В США предупредили об «очень сложной зиме» на Украине

Такое заявление Миллер сделал во время брифинга. По его словам, в данный момент администрация США ожидает одобрения Конгрессом дополнительного финансирования на военную помощь Украине. Миллер подчеркнул, что поддержка Киева остаётся для США «целью и приоритетом», однако Украину всё равно будет ждать «очень сложная зима».