Зеленский удивился попытке перевести для него заданный на русском языке вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции удивился попытке переводчика продублировать для него вопрос, заданный журналистом на русском языке, по-украински. При этом украинский лидер ответил на родном языке, трансляция мероприятия велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На русском к Зеленскому обратился журналист агентства Anadolu. Украинский президент начал слушать украинский перевод через наушник, затем удивился своим же действиям и дослушал вопрос уже без наушника. «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал он. Ответ журналисту он дал на украинском.