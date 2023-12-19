В Госдепе заявили об отсутствии волшебного горшочка для Украины

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у Вашингтона «нет волшебного горшочка» для бесконечной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Миллера, если Конгресс страны не примет решение о дополнительных ассигнованиях для военной поддержки Украины, то у США больше не останется средств для этих целей.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — заявил он.