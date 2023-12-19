В Госдепе заявили об отсутствии волшебного горшочка для Украины

В США заявили, что у страны «нет волшебного горшочка» для помощи Украине
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у Вашингтона «нет волшебного горшочка» для бесконечной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Миллера, если Конгресс страны не примет решение о дополнительных ассигнованиях для военной поддержки Украины, то у США больше не останется средств для этих целей.
«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — заявил он.
Напомним, что американский законопроект о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине застрял на этапе согласования в Конгрессе — члены республиканской партии заявили, что вместо поддержки Киева власти США должны улучшить защиту собственной границы.