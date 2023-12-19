Байден чертыхнулся во время мемориальной службы
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 19 декабря, чертыхнулся во время мемориальной службы в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандры О'Коннор. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, Байден в ходе выступления в кафедральном соборе Вашингтона рассказал о заслугах судьи.
Глава государства отметил, в частности, Сандра О'Коннор помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам Верховный суд.
«Кроме того, она помогала защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», — заметил Байден.
По данным агентства, президент после своей реплики сразу же извинился.
Ранее сообщалось, что первая в истории женщина в составе Верховного суда США Сандра О'Коннор скончалась в возрасте 93 лет. Она проработала в высшем органе судебной власти с 1981 по 2006 годы.