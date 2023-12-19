Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать законопроект о мобилизации женщин для службы в Вооруженных силах республики. Об этом он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).