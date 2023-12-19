Зеленский отказался проводить выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет провести выборы во время конфликта. Об этом он высказался на пресс-конференции.

«Не могу распустить Верховную Раду, так как не могу провести выборы во время военного конфликта», — сказал Зеленский на пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV.

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