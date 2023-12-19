Зеленский заявил, что ему нужен переводчик с русского

Зеленский: жизнь так изменилась, что мне потребуется переводчик с русского
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что ему требуется переводчик с русского языка. Трансляцию выступления украинского лидера ведут телеканалы страны.
Журналист турецкого издания Anadolu задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке.
«Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского», — сказал президент.
Также Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с главкомом Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.
До этого Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии. Три подписанных украинским президентом закона касаются борьбы с коррупцией, еще один — прав национальных меньшинств. Закон о нацменьшинствах подразумевает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС. Нововведения не затронут русский язык.