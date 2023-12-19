Зеленский назвал организатора войны на Ближнем Востоке

«Россия не достигла успехов на поле боя, но достигла успехов на дипломатическом треке в связи с войной на Ближнем Востоке, за которой она стоит. Это факт», — сказал он.

По словам Зеленского, израильско-палестинский конфликт влияет на помощь Украине со стороны Запада, поскольку там теперь постоянно колеблются в том, кому оказывать помощь в первую очередь.

Также он заявил, что был готов приехать в Израиль, но у властей страны «были другие приоритеты». По мнению Зеленского, сравнивать конфликт на Украине и в секторе Газа «нельзя, ведь первый начался не с террористических актов Киева на территории России».