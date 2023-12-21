На Украине призвали Зеленского больше не надеяться на США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит больше не надеяться на США, а вместо этого искать возможность начать переговоры. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

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«Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня», — призвал он.

Соскин объяснил падение интереса Вашингтона к Украине их внутренними проблемами.

По его словам, после каникул Конгресс США не станет согласовывать помощь Киеву, поскольку страну ждет шатдаун.

«То есть это практически коллапс. Никто никаких денег Украине выделять не будет», — заключил экс-советник.