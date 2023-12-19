Небензя: США и Израиль выступают против перемирия в Газе

Израиль и Соединенные Штаты не согласны на немедленное прекращение огня в секторе Газа. При этом во всем мире уже сложился консенсус по этому вопросу, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Вашингтон продолжает блокировать мирные предложения и продолжает снабжать Израиль оружием, от которого гибнет гражданское население Газы. "В мире сложился консенсус о необходимости немедленно прекратить огонь в Газе. Кроме Израиля этому противятся США", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что политика Белого дома на Ближнем Востоке зашла в "стратегический тупик".