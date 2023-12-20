EC согласовал пакт о миграции и предоставлении убежища

«Цель состоит в том, чтобы переправлять не менее 30 тысяч мигрантов каждый год, но страны могут отказаться принимать часть приветствуемых мигрантов в обмен на компенсацию в размере 20 тысяч евро за каждый отклоненный перевод или средства эквивалентной стоимости», — отмечается в материале издания.