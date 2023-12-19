Экс-помощник президента США заявил, что Байден стал врагом самого себя

Один из бывших помощников президента США считает, что Джо Байден стал худшим врагом самого себя, организовав себе насыщенный график работы. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Axios.

Другие помощники Байдена также подтвердили, что президент США стремится к большему количеству поездок и мероприятий, чем ему следует в его возрасте. Кроме того они выражают опасения по поводу планов американского главы на переизбрание в 2024 году, ведь к концу срока ему будет 86 лет. По мнению помощников Байдена, он не понимает «насколько старым он может оказаться».