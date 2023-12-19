Израиль заявил о готовности к новой гуманитарной паузе в Газе

Тель-Авив готов к новой гуманитарной паузе в секторе Газа, рассказал президент Израиля Ицхак Герцог. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, свое заявление политик сделал в ходе выступления перед послами и дипломатами 80 государств, представленных в стране.

«Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников», - подчеркнул Герцог.

Президент Израиля отметил, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на руководстве палестинского движения ХАМАС в полном объеме.

Напомним, что в конце ноября при посредничестве Катара сторонам удалось договориться о прекращении огня и обмене заложниками. Перемирие продолжалось 4 дня и затем было продлено. 1 декабря военные действия возобновились.