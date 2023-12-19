В Израиле готовы к новой гуманитарной паузе в Газе ради освобождения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава для обеспечения освобождения удерживаемых радикалами заложников. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог, выступая перед послами и дипломатами восьми десятков стран, представленных в стране.

"Я могу подтвердить тот факт, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи [для сектора Газа], чтобы обеспечить освобождение заложников", - распространила высказывания Герцога его канцелярия.