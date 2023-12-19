Главы МИД G7 отреагировали на пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

"Мы самым решительным образом осуждаем запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный после четырех предыдущих запусков МБР в этом году, а также других запусков с использованием технологий баллистических ракет, - подчеркивается в заявлении. - КНДР продолжает наращивать свой незаконный ядерный и баллистический ракетный потенциал и активизировать свою дестабилизирующую деятельность. Мы вновь призываем к полной денуклеаризации Корейского полуострова и требуем, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и всех других видов оружия массового уничтожения полным, проверяемым и необратимым образом, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН".