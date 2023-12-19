В Польше вынесли приговоры по подозреваемым в работе на российскую разведку

Суд в Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины в якобы шпионаже, работе на российскую разведку и диверсиях против Польши. Об этом сообщает агентство PAP.

«Окружной суд в Люблине приговорил 14 граждан Украины, Беларуси и России за шпионаж в пользу России. Судебный процесс над двумя другими подозреваемыми будет проводиться отдельно», — говорится в сообщении агентства.