В Польше по обвинению в шпионаже осуждены 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины

Суд в Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины в якобы шпионаже, работе на российскую разведку и диверсий против Польши. Lenta.ru

«Суд признал 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу РФ», — говорится в сообщении. Ura.Ru

Ранее польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в якобы шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ. Москва24

В Польше осуждены 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины
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