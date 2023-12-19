В Польше осуждены 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины

Суд в Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан РФ, Белоруссии и Украины в якобы шпионаже, работе на российскую разведку и диверсий против Польши. Lenta.ru

«Суд признал 14 граждан России, Украины и Белоруссии виновными в шпионаже в пользу РФ», — говорится в сообщении. Ura.Ru