Евросоюз призвал Сербию наладить избирательный процесс
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС «принял к сведению» предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ по проведению досрочных муниципальных выборов в Сербии. На основании этих выводов Евросоюз считает необходимым «улучшить избирательный процесс» в Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Борреля, альянс обеспокоен ходом сербских выборов, которые «требуют ощутимого улучшения». Помимо этого Евросоюз призвал власти Сербии обеспечить конструктивный диалог для всех политических сил страны.
«В свете этих предварительных выводов мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», — заявил Боррель.
Ранее в Сербии стали известны результаты досрочных муниципальных выборов, согласно которым победу одержала коалиция правящей Сербской прогрессивной партии. Оппозиция страны выразила несогласие с такими результатами и заявила о подтасовке итогов голосования.