Евросоюз призвал Сербию наладить избирательный процесс

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС «принял к сведению» предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ по проведению досрочных муниципальных выборов в Сербии. На основании этих выводов Евросоюз считает необходимым «улучшить избирательный процесс» в Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости».