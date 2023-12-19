Эрдоган предупредил Украину и Молдавию о затягивании переговоров с ЕС

Переговоры Украины и Молдавии с Европейским союзом (ЕС) могут затянуться и зайти в тупик, как это случилось с Турцией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

© Lenta.ru

«Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик», — отметил турецкий лидер.

Он также отметил, что ни одна из этих стран несопоставима с Турцией по экономическому и стратегическому потенциалу. По его мнению, в 2005 когда Анкара стала кандидатом на вступление в сообщество, она имела больше шансов, чем Киев и Кишинев, однако политические препятствия помешали Турции.