Украинский суд вызвал на заседание убитого бывшего депутата Киву

Лычаковский районный суд Львова выписал повестку для явки на судебное заседание погибшему 6 декабря бывшему депутату Верховной Рады Илье Киве. Об этом сообщает ТАСС.

Повестка была выписана уже после убийства Кивы и датирована 13 декабря, а заседание назначено на 27 декабря. На документе имеется подпись судьи и печать учреждения.